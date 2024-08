Nani explicou esta sexta-feira, na apresentação como reforço do Estrela da Amadora, que o regresso à Liga se deveu à vontade de desfrutar do futebol.

«Venho com o objetivo de continuar a desfrutar do futebol. Portugal tem um futebol muito bom e apreciado lá fora, sabe-se jogar e foi aqui onde tudo começou. Por razões familiares, também queria estar mais perto e já chega de estar lá fora. Venho para casa desfrutar de tudo o que conquistei no mundo do futebol, tentarei dar o meu melhor e que ainda possa dar algo nos olhos dos meus fãs, porque também merecem», disse o internacional português.

Nani recebeu muito apoio de vários adeptos amadorenses. «É um momento especial. Sempre quis voltar a casa e nada melhor do que o sítio onde cresci, junto da minha comunidade e das pessoas que me viram crescer. Um dos meus sobrinhos perguntou-me há pouco tempo quando é que me ia ver jogar. Agora já pode ver o tio. Estou muito feliz de voltar ao país onde as oportunidades me foram dadas e tudo começou. É a maneira de eu retribuir e continuar a iludir as pessoas que sempre acreditaram e que continuam com a expectativa de ver o Nani de há 20 anos.»

Agora com 37 anos, o avançado chega à Reboleira após a saída dos turcos do Adana Demirspor.

«Já falei com o treinador. Tivemos uma boa conversa e incentivou-me muito. Estamos bem alinhados para o projeto do Estrela e as intenções do clube este ano. Espero ser uma mais-valia, vou tentar dar o meu melhor e ajudar, mas acredito na equipa, que já vem com bons resultados da pré-época e é uma equipa jovem, mas há trabalho pela frente e temos de estar sincronizados e motivados para dar o nosso melhor», afirmou.

Já o presidente do E. Amadora, Paulo Lopo, considerou que Nani é «uma das maiores referências do futebol português».

«Quando surgiu a oportunidade de conversarmos com ele, nós achámos que poderia ser difícil, dada a qualidade do jogador, mas conseguimos chegar a um entendimento relativamente fácil. Acho que o Nani também tinha a vontade de dar um bocadinho à cidade e ao clube do que ele foi como jogador. Tivemos quase para o apresentar no dia da apresentação da equipa, faltaram limar umas arestas, mas, dois dias depois, estava fechado. Eu acho que é o sítio indicado para o Nani acabar a sua carreira», apontou.

Nani, refira-se, assinou por uma temporada com os tricolores.