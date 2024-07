O Estrela da Amadora contratou Daniel Cabral, oriundo do Flamengo.

O médio-defensivo de 22 anos, 10.º reforço do emblema da Reboleira, assinou por quatro temporadas.

Daniel Cabral fez toda a formação no Flamengo e chegou a jogar na equipa principal do Mengão em seis ocasiões. Foi campeão mundial de sub-17 com o Brasil, mas joga desde finais de 2022 devido a uma grave lesão no joelho.