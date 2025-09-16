Agora é oficial. O Estrela anunciou esta terça-feira que José Faria deixou o cargo de treinador da equipa principal, como tinha sido noticiado pelo Maisfutebol,

O treinador assumiu o cargo depois do despedimento de Filipe Martins em 2024/25, mas acabou por ficar até ao final da última época. No entanto, no começo desta temporada não resistiu aos maus resultados, apenas três pontos em cinco jornadas.

José Faria deixa o Estrela no 16.º lugar da Liga.

Leia aqui o comunicado na íntegra do Estrela:

«O Estrela da Amadora informa que, por mútuo acordo, José Faria deixou o cargo de treinador principal.

José Faria desempenhou um papel fundamental no crescimento e reestruturação do nosso clube nos últimos anos, tendo iniciado o seu percurso na coordenação da formação, onde liderou um trabalho de excelência que culminou com a histórica conquista da Liga Revelação. Posteriormente, assumiu funções como diretor desportivo, contribuindo de forma decisiva para a consolidação da nossa identidade e estrutura organizativa. Mais recentemente, aceitou o desafio de liderar a equipa principal com o mesmo profissionalismo e dedicação que sempre demonstrou.

A sua paixão, entrega e compromisso com o Estrela da Amadora foram determinantes para o progresso do clube em diferentes áreas, deixando uma marca que será sempre recordada com respeito e gratidão.

O Estrela da Amadora agradece a José Faria por todo o trabalho realizado no decorrer destes anos e deseja-lhe os maiores sucessos pessoais e profissionais para o futuro.

Obrigado, Mister José Faria.»

