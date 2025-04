José Faria, treinador do Estrela, fez este sábado a conferência de antevisão da partida frente ao Nacional, um jogo onde espera que a sua equipa «dê a vida» para alcançar a vitória.

«Não há jogos fáceis. A força tem de vir de dentro. Fizemos uma excelente semana de treinos e sinto o grupo unido. Independentemente de quem jogue, o espírito é muito bom, saudável e positivo. Há boa energia e estamos confiantes. Sabemos o momento que passamos e temos de dar uma boa resposta», disse o técnico de 38 anos.

José Faria reconheceu que o Estrela tem algumas baixas na defesa, mas refere que as ausências não servem de desculpa para a exibição.

«Confio plenamente em todos. Temos de ir com os que temos e os que temos dão-nos garantias. Chega de desculpas, treinámos bem e confio em todos. Sabem a resposta a dar. A equipa está motivada e temos feito muitas coisas bem», referiu.

Do ponto de vista tático, o treinador do Estrela destacou a solidez defensiva da equipa, «uma das equipas com a expectativa mais baixa de golos sofridos», mas admitiu a necessidade de melhorar na finalização.

«Se os jogos acabassem aos 85 minutos, estávamos na metade de cima da tabela. Da mesma forma, temos de rematar mais e ser incisivos. Nós não temos tido consistência no ‘onze’, mas já chega deste discurso a soar a desculpa. Temos de chegar à Madeira personalizados e confiantes», disse.

O Estrela, no 15.º lugar da classificação, vai defrontar o Nacional, 11.º, este domingo, às 15h30, uma partida da 28.ª jornada do Campeonato com acompanhamento AO MINUTO, aqui no Maisfutebol.