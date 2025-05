Apesar da vitória sobre o FC Porto na última jornada, o treinador do Estrela da Amadora garantiu que a equipa tem «os pés bem assentes na terra» para encarar visita de domingo ao Rio Ave.

«Até ao último dia, vamos trabalhar da mesma maneira, como se fosse o primeiro. Focados e a trabalhar de forma intensa, como se fosse o jogo mais importante das nossas vidas. É o próximo jogo e é o mais importante. Temos de somar três pontos, estamos numa parte incómoda da tabela e queremos mais. O Rio Ave está quatro pontos acima de nós e o caminho mais rápido para lá chegar é vencendo. Não nos preocupamos com outros campos. Temos os pés bem assentes na terra», disse José Faria, em conferência de imprensa.

Os tricolores seguem no 15.º lugar e têm cinco pontos de vantagem em relação ao play-off de descida, com a manutenção no principal escalão a poder ficar já garantida neste jogo.

«O Rio Ave mudou um bocado o seu paradigma, numa aposta clara em jogadores jovens com muito potencial. É uma equipa construída do zero, demora a assimilar processos, mas a qualidade está lá. Está muito cimentado na Liga e até pode dar-se ao luxo de vir aqui comprar jogadores. É uma equipa que tem pontos difíceis de anular. Tem um ponta de lança que pode jogar em qualquer equipa de Portugal e um treinador que já ganhou várias vezes aos grandes», observou.

José Faria comentou ainda as trocas de jogadores entre os dois clubes em janeiro, com Pantalon, Amine e Fábio Ronaldo a seguirem para a Reboleira e André Luiz a rumar a Vila do Conde.

«Gosto particularmente do André, espero que tenha muita sorte e que seja feliz, é um bom menino. Cresceu aqui e não temos nenhum jogador no plantel como ele. Recebi três profissionais de topo, ficámos com um plantel mais homogéneo e eu fiquei mais contente nesse sentido. Não foi possível ficarmos com todos, mas se ficámos a ganhar ou não, não sei dizer de forma clara e objetiva», frisou.

Miguel Lopes e Fábio Ronaldo estão de fora por lesão, enquanto Keliano é dúvida para José Faria, que revelou o regresso de Nilton Varela à convocatória.

«São jogos, jogadores e abordagens diferentes. Temos o Nilton de volta, e dá-nos outras coisas. Há a possibilidade de repetir o ‘onze’ e gostamos de dar uma certa continuidade. Veremos amanhã [domingo] se isso se verifica ou não», concluiu.

O Estrela da Amadora visita no domingo o Rio Ave, às 15h30, num jogo da 32.ª jornada da Liga que poderá seguir AO MINUTO no Maisfutebol.