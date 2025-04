Declarações de Tozé Marreco, treinador do Farense, em conferência de imprensa após a vitória frente ao Estrela por 0-1:

[Análise da partida]

«Acho que controlamos o jogo, grande parte do jogo. A primeira ocasião, claro, é nossa. Depois há o penálti, o décimo primeiro penálti contra nós que tivemos esta época. O que resolveu no momento, não me lembro mais de nenhuma aproximação do Estrela à nossa baliza até esse momento, com perigo. E depois na segunda parte entrámos muito bem, fizemos o golo, controlámos, temos uma oportunidade para matar o jogo pelo Marco [Matias]. E depois tivemos um calafrio ao minuto 96 do Estrela. Acho que o resumo do jogo é muito isto. É uma vitória que já merecíamos há muito, que os rapazes mereciam há muito. Há muito tempo já, é o que temos vindo a fazer. Surgiu hoje e estamos a ir para a luta. Temos sexta-feira mais para fazer.»

[Exibição do Kaique]

«A partir do momento que soubemos que o [Ricardo] Velho estava impossibilitado, não me tirou o sono no aspecto de saber quem tínhamos ali. E é um bom exemplo da questão de estarmos preparados para quando as oportunidades surgem, para quando os momentos surgem. E o Kaique tem estado num nível altíssimo nos treinos, e portanto não me preocupou minimamente isso, minimamente. Nem abordei isso com os jogadores. Nas palestras que tivemos durante a semana foi uma situação normal. Toda a gente sabia no grupo que o Kaique estava preparado. E deu a resposta que os jogadores têm de estar prontos quando são chamados. E quem trabalha vai dar essa resposta. Foi o que aconteceu. Mérito do Kaique, mérito do grupo todo. Acho que as pessoas não têm tido noção da pancada que o grupo tem levado em termos do que tem produzido, do que tem jogado e dos poucos pontos que têm tido em função do jogo que têm feito. E isto é duro, trabalhar assim constantemente. É muito duro, é muito duro ir estar a trabalhar, insistir e persistir. Isto revela o caráter que aqui temos e que temos que levar até o final. É mérito do Kaique, mas acima de tudo também é mérito de todo o grupo que não parou de lutar e nem vai parar de lutar até o final.»

[Lesão do Ricardo Velho e Kaique ganhou o lugar?]

«A lesão do Velho vai ser avaliada dia a dia. Depois quem começa, normalmente os jogadores só sabem duas horas e pouco antes do jogo quem é que vai iniciar o jogo. Até lá temos muita coisa para preparar, muita coisa para ver. O Kaique deu uma boa resposta, como deu toda a equipa, como os jogadores que entraram também durante o jogo dele. Portanto, isso é um problema para depois. Agora é para os rapazes se abraçarem ali dentro, que mereciam. Um clima que já merecíamos há muito. Para a partir do final do dia, na viagem, começarmos a preparar a semana do Boavista.»

[Farense devia ser mais pragmático?]

Nós não temos sofrido golos nem de transição defensiva, de desequilíbrio defensivo nem de erros na primeira fase de construção. Não temos sido eficazes. Portanto, equipas a rematar mais que nós há seis ou sete, desde que cheguei. Procuramos um jogo simples, como eu quero, pragmático, com ataque à profundidade, a perceber os espaços que temos de ocupar. Nós não temos pontuado mais porque não temos sido eficazes. Não tem sido por pouco pragmatismo. Tem sido pouco eficaz. Ponto. Agora, acho que estamos muito mais perto de ganhar quando criamos mais situações de golo. Não tem sido por desequilíbrio defensivo, não tem sido por contra-ataques das equipas adversárias, exceção do jogo do Benfica, mas o Benfica faz obviamente golos a qualquer equipa, em ataque de transição. Portanto, temos sido pragmáticos, temos sido pouco eficazes. Deixámos de ser a pior defesa, deixámos de ser o pior ataque. Portanto, isso era muito importante. Eu sei que nem sempre os pontos ainda refletem estes dados todos, mas, acima de tudo, tem sido a eficácia que nos tem faltado, porque as ocasiões claras que criamos deviam evidenciar mais golos marcados. Especialmente no São Luís.»

[Importância da vitória]

«Precisávamos desta vitória, precisávamos de marcar primeiro, porque já merecíamos contra o Braga, merecíamos ter marcado primeiro, contra o AVS merecíamos ter marcado primeiro, e depois isso para uma equipa que está a trabalhar sobre maus resultados, não sobre maus jogos, sobre maus resultados, isso tem impacto. É lógico que tem que nos dar a confiança para encarar a próxima sexta-feira e terminar que agora só temos finais até o campeonato acabar.»