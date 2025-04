Fábio Veríssimo e Rúben Lima protagonizaram um momento insólito, durante o jogo entre Estrela e Farense, e o motivo... um cartão vermelho mal mostrado.

Em cima do intervalo, o jogador do Estrela cometeu falta a meio-campo e viu o árbitro tirar do bolso o cartão vermelho, mas por engano. Fábio Veríssimo rapidamente percebeu o erro e acabou por soltar um sorriso para o atleta da casa, que certamente não ganhou para o susto.

