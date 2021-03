Pela terceira vez em pouco mais de um mês, o Sporting foi abençoado pela tal «estrelinha» que ajuda a resolver jogos nos minutos finais.

Nesta sexta-feira, depois de Benfica (1 de fevereiro) e Gil Vicente (9 de fevereiro), a equipa de Ruben Amorim transformou um empate em três pontos já para lá do minuto 90.

Somando a vitória alcançada ao minuto 90+1 com um golo de Sporar na receção ao Farense na 10:º jornada da Liga, chegamos aos oito pontos resgatados em tempo de compensação nesta edição da Liga.

Pelo contrário, o conjunto leonino não perdeu qualquer ponto com golos sofridos para lá do tempo regulamentar: consentiu um empate ao Famalicão na 9.ª jornada aos 89 minutos. Nesse jogo, recorde-se, ainda viria depois a introduzir a bola na baliza minhota, mas o golo foi anulado por falta de Coates.

O triunfo do Sporting sobre o Santa Clara, com um golo precisamente do central uruguaio no terceiro minuto dos descontos, permitiu ao conjunto de Alvalade ampliar a vantagem para o vice-líder Sp. Braga para 12 pontos, que voltarão a ser nove caso os arsenalistas vençam o V. Guimarães na próxima terça-feira.

Uma vantagem que se explica parcialmente pela vitalidade impar manifestada pelos leões ao cair do pano dos encontros. O Sp. Braga, por exemplo, só amealhou um ponto depois dos 90 minutos: precisamente na receção ao FC Porto há poucas semanas, num jogo que terminou com uma igualdade a dois.

Mas a crença do Sporting até ao fim não tem sido patente apenas na Liga. Em janeiro, na meia-final da Taça da Liga, o conjunto de Ruben Amorim derrotou o FC Porto com um golo apontado por Jovane Cabral aos 90+4.