Fora das Big 5, é na Liga portuguesa que jogam os médios com maior valor estimado do futebol europeu, de acordo com um estudo do Observatório do Futebol (CIES).

No top-10 dessa lista, metade atua em Portugal, sendo que o pódio é inteiramente composto por jogadores a atuar no nosso país.

O centrocampista com o maior valor de transferência esperado é o dinamarquês Victor Froholdt, do FC Porto, com uma avaliação de 69 milhões de euros, apenas mais 6,1 milhões do que a atribuída ao companheiro de equipa Rodrigo Mora (62,9 milhões).

No terceiro lugar surge o ucraniano Sudakov, do Benfica, com um valor estimando em 49,4 milhões de euros.

Entre os dez médios potencialmente mais valiosos fora das cinco principais ligas europeias estão ainda João Simões, do Sporting (38,7 milhões de euros), e Richard Ríos, do Benfica (35,7 milhões de euros).