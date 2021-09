Etienne Eto’o, filho de Samuel Eto’o, é o mais recente reforço do Vitória de Guimarães. O avançado de 20 anos vai ser integrado no plantel sub-23, pelo qual vai disputar a Liga Revelação.

Com passagens pela formação de Mallorca, Atlético Baleares e Oviedo, o internacional sub-20 pelos Camarões treinou em agosto, à experiência, com a equipa B do Benfica.