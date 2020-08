A quarta temporada consecutiva de dragão ao peito foi, de longe, a melhor de Otávio. O médio do FC Porto esteve em 48 jogos (43 a titular), fez 15 assistências para golo, foi um dos insdiscutíveis de Sérgio Conceição na conquista da dobradinha e eleito pela Liga o melhor do mês de julho..



Otávio tem contrato apenas por mais um ano no Dragão, vai apresentar-se ao trabalho na segunda-feira e, até ao momento, não recebeu qualquer oferta do FC Porto para prolongar o seu vínculo. Essa é a garantia dada por Evandro Schmidt, empresário do brasileiro de 25 anos, ao Maisfutebol.



«Sobre a renovação terá de ser o FC Porto pronunciar-se. Nesta altura ainda não fomos abordados por ninguém do clube. Mas segunda-feira lá estará ele, cheio de vontade. Só isso.»



O processo será iniciado nas próximas semanas, pois Otávio é um dos homens de confiança de Sérgio Conceição e um elemento de indiscutível influência no balneário. As condições salariais terão de ser revistas em alta, até por haver o olhar atento de clubes estrangeiros, principalmente de Itália.



Um olhar que, assegura o agente do atleta, não passa disso mesmo. «Está tudo normal e ele vai começar a trabalhar na segunda. Não houve nenhuma movimentação por parte de clubes de outros países e por isso o Otávio ficará tranquilo no FC Porto.»



Evandro Schmidt garante que o seu cliente não está preocupado com o final de contrato já dentro de um ano e considera que Otávio atravessa «o melhor momento da carreira». «Este foi um ano desportivo maravilhoso para o Otávio. Ele superou todas as expetativas como futebolista. O Sérgio olha para o Otávio com muita confiança e isso é ótimo.»



Contratado em 2014 ao Internacional de Porto Alegre, Otávio teve de passar um ano e meio em Guimarães até se impor no plantel principal do FC Porto. Seis anos depois de aterrar na Invicta, já poucos se lembrarão do menino que adorava «pizzas e playstation».



Otávio cresceu e passou a ser um médio todo-terreno. Hiper-competitivo, como Sérgio Conceição gosta.