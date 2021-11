A presença de Everton no podcast brasileiro «Tudo em off» vai valer uma multa ao internacional brasileiro do Benfica.

O extremo deu uma entrevista sem autorização do clube encarnados, o que configura uma quebra do regulamento interno.

Everton, que falava num podcast de um amigo, reconheceu o lapso e pediu desculpa, não vendo os responsáveis do Benfica quaisquer motivos para outras sanções disciplinares.

Durante a participação no programa, Everton falou sobre o antigo clube, sobre o dia a dia nos treinos com Jorge Jesus e revelou um deslize caricato no início da passagem pelo Benfica, no verão de 2020. «Estava aqui há uma semana e já tinha amizade com o Pedrinho. Mudaram o treino, o horário do dia seguinte, e o Pedrinho avisou-me pelo whatsapp que ia ser folga. Era uma quinta-feira, lembro-me como se fosse hoje. Eu fui para responder ao Pedrinho e escrevi: "Estão malucos. O cara mudou o treino assim do nada, deu folga a meio da semana". Quando fui ver tinha enviado no grupo que tem toda a gente. Tem o mister... todo o mundo», recordou o jogador encarnado.