A figura: Éverton

O brasieliro fez a assistência para o golo do empate e assinou o tento do triunfo. Antes, ainda levou a bola a beijar a trave da baliza de Charles. Fez quilómetros, jogou para a equipa e foi sempre uma dor de cabeça para a defesa insular.

O momento: minuto 51

A defesa do Marítimo fica a ver jogar, na sequência de uma falta cobrada no seu meio campo ofensivo, e a bola vai ter com Everton, que recebe em plena grande área, tira Winck do lance, e remate para o 2-1. Um lance em que o Marítimo ficou a protestar, alegando que a falta foi ao contrário (de Gabriel sobre Jean).

Outros destaques

Otamendi

O internacional argentino continua a somar erros incríveis, como ficou bem patente no lance do golo de Rodrigo Pinho. Ainda cometeu alguns erros depois, mas recuperou a estabilidade emocional no segundo tempo.

Pizzi

O capitão dos encarnados marcou o golo da igualdade, numa oportunidade que não costuma falhar. Empurrou a equipa para a reviravolta.

Charles

O guardião dos madeirenses fez tudo para adiar o primeiro golo dos encarnados. Esteve muito bem a sair dos postes, sobretudo no primeiro tempo.

Rodrigo Pinho

O ponta de lança brasileiro continua de pé quente e a definir com grande classe. Sexto golo na Liga e mais uma exibição de qualidade.