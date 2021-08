Depois de cumprir os habituais exames médicos esta sexta-feira, João Virgínia assinou contrato com o Sporting, sabe o Maisfutebol.



Ao que tudo indica, o jovem guarda-redes será oficializado como reforço dos leões na próxima segunda-feira. De resto, esta sexta-feira, véspera do encontro frente ao Belenenses, Ruben Amorim elogiou o português considerando-o «um jovem como futuro».



O guardião, internacional sub-21 Portugal, prepara-se assim para ocupar a vaga deixada em aberto por Maximiano que assinou pelo Granada.



João Virgínia, de 21 anos, dividiu a formação entre Benfica, Arsenal e Everton. Após quatro jogos pela equipa principal dos toffees, o jogador volta a Portugal por empréstimo, sendo que o Sporting fica com opção de o contratar em definitivo por uma verba inferior a cinco milhões de euros, tal como o nosso jornal adiantou oportunamente.