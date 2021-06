O Benfica regressou nesta sexta-feira ao trabalho, com a realização de exames médicos.

Jorge Jesus foi o primeiro a entrar no Seixal, tendo chegado às 7 horas, conforme presenciou a Sport Tv.

De resto, os exames foram realizados com regras especiais, com os jogadores a chegaram com hora marcada, em grupos de três, separados por 45 minutos.

A manhã desta sexta-feira é para realizar testes à covid-19 e testes físicos, com os exames médicos marcados este sábado, no Hospital da Luz.

Paulo Bernardo, David Tavares e Tiago Araújo, que na época passada jogaram na equipa B, foram dois dos primeiros a chegar ao Seixal, sendo que até às 10h também Ferro, que esteve emprestado ao Valência na segunda metade da época marcou presença.

Chiquinho, Gabriel, e Lucas Veríssimo também entraram no centro de treinos perto das 10h, tal como Grimaldo, que chegou a pé, conforme pode ver no vídeo associado a este artigo.