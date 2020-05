- Schelotto avalia Bruno de Carvalho, Frederico Varandas e os adeptos do Sporting

Ezequiel Schelotto cumpre a terceira temporada no Brighton, de Inglaterra, depois de deixar o Sporting. O lateral direito, que foi titularíssimo com Jorge Jesus, nos melhores anos recentes da formação leonina, olha para o que ficou dessa fase com o distanciamento necessário.

Nesta quinta parte da entrevista, Schelotto recorda Bruno de Carvalho, Frederico Varandas e os adeptos do Sporting, para revelar com que ideia ficou de cada um. Pelo caminho garante que gostava de um dia voltar a Alvalade, para voltar a ser feliz como foi durante duas temporadas.

LEIA MAIS:

- «Jesus dizia-me que se tivesse chegado três anos antes fazia de mim o melhor lateral do mundo»

- «Mourinho veio, abraçou-me e falamos de tudo: do futebol, da vida, do tempo»

- Schelotto revela que foi vítima de um golpe em Portugal

Pode fazer uma avaliação a Bruno de Carvalho e Frederico Varandas?

Bruno de Carvalho foi sempre uma pessoa que falava pouco dentro do balneário, mas quando tinha oportunidade de falar mostrava preocupação: como é que eu estava, como estava a minha família, como me sentia em Portugal. Pouco mais de um ano depois de chegar renovou-me contrato, por isso não tenho nada contra ele. Depois de eu ir embora aconteceram coisas muito más no Sporting, fiquei triste, não queria acreditar que os adeptos foram à Academia bater nos meus amigos e ex-companheiros. Estava a ver aquilo e a pensar ‘não, não pode ser, isto é uma brincadeira’.

E Frederico Varandas?

Frederico foi sempre o ‘doutor’. É uma pessoa que ama muito o Sporting, adepto do Sporting de toda a vida e ajudou-me muito a entrar no balneário. É uma pessoa muito querida pelos jogadores. Ainda há pouco tempo falei com ele, mantivemos contacto depois de eu sair do Sporting e a verdade é que gosto muito dele.

Surpreendeu-o que tivesse passado de médico a presidente?

Sim, surpreendeu-me. Mas ele é uma pessoa com muitas capacidades. É um jovem, com muito futuro, que ama muito o Sporting e vive para o clube. Espero que tenha um futuro brilhante.

Que mensagem gostava de deixar aos adeptos do Sporting?

Obrigado por tudo o que me ajudaram em Portugal, a mim e à minha família. Ainda hoje me enviam mensagens, a pedir que voltar. Espero um dia voltar. Não sei se agora ou mais tarde, mas espero voltar. Desejo-lhes muita sorte e que o Sporting volte a ser forte como era há uns anos.