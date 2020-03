FIGURA: Fábio Abreu

Na sexta jornada consecutiva a marcar o ponta de lança do Moreirense atingiu a dúzia de golos esta temporada. Felino na frente de ataque, o bom momento é inegável. Um golo e uma assistência esta tarde frente ao Marítimo. Para além do remate certeiro, um bom gesto técnico, teve mais pormenores de interesse, como o remate à malha lateral logo ao segundo minuto ou o cabeceamento para defesa apertada de Amir ainda no primeiro tempo.

MOMENTO: golo de Filipe Soares (53’)

Passe de Fábio Abreu, na cara de Amir o médio atira sem complexos com selo de golo. Irrepreensível a encher o pé sem dar hipóteses ao guarda-redes adversário, sentenciando o jogo logo no reatar do encontro.

POSITIVO: cachecóis sorteados pelas mulheres

Assinalado o Dia da mulher, o Moreirense sorteou vários cachecóis pelas mulheres presentes no Parque de Jogos Comendador Joaquim de Almeida Freitas, em Moreira de Cónegos. De resto, tem sido assim nos últimos jogos, em que o clube de Moreira de Cónegos tem levado a cabo várias iniciativas para atrair os adeptos. Já foram sorteadas camisolas pelas crianças e também pelas mulheres nos últimos jogos em casa dos cónegos.

OUTROS DESTAQUES

Filipe Soares

O cruzamento açucarado para o golo de Fábio Abreu é apenas um pormenor num jogo recheado de classe no meio campo da equipa de Moreira de Cónegos. O internacional sub-21 voltou a ser o playmaker do Moreirense, marcando um golo que mostra a sua classe.

Diego Moreno

Concentrado à frente da defesa do Marítimo, o médio revelou bons pormenores nos vários momentos do jogo. Sereno, soube ter bola no momento ofensivo, definindo a primeira fase de construção com critério, evidenciando-se também na ajuda à defesa.

Bilel

Mais um bom jogo do extremo do Moreirense, que se destacou em velocidade e no um para um. Encarou os adversários com coragem, tirando uma série de cruzamentos prometedores para a área do Marítimo.