Declarações do futebolista do Santa Clara, Fábio Cardoso, à BTV, após a vitória por 4-3 ante o Benfica, no Estádio da Luz, em jogo da 28.ª jornada da I Liga:

«O Santa Clara é um grande clube, uma instituição enorme, representa uma região maravilhosa e que nos apoia. Mesmo com esta situação de pandemia, nunca nos abandonou, pelo contrário. Hoje estamos muito felizes, jogámos contra uma grande equipa.»

«Não é fácil fazer um golo ao Benfica, quanto mais quatro. Nós conseguimos, estamos muito felizes e queria dedicar esta vitória a todas as pessoas dos Açores, que apoiam, longe ou perto.»

«O futebol vive dos adeptos. É triste jogar assim, não é o ideal, mas é o melhor do que não terminar as jornadas que faltam. Custa, mas é um sacrifício, estamos aqui para isso.»

[Reencontro ao clube que o formou:] «O que aconteceu com o Nuno [jogador do Rio Ave] foi muito feio, o Benfica formou-me como jogador e como homem. E, como homem, jamais faria qualquer coisa para prejudicar o clube que representou. Neste momento represento o Santa Clara a 100 por cento, seja contra o Benfica ou outro clube qualquer.»