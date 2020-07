A FIGURA: Fábio Martins

Nem sempre regular, é certo, mas Fábio Martins tem sido um destaques da grande temporada que o Famalicão tem feito e esta tarde esteve novamente em evidência. Tecnicamente evoluído, o extremo de 26 anos protagonizou o momento alto da tarde com o golaço no início da segunda parte, que permitiu à sua equipa somar os três pontos. Num jogo com pouco brilhantismo, Fábio Martins chegou-se à frente e foi o MVP da partida.

MOMENTO: Fábio Martins dá asas ao sonho europeu (minuto 55)

O Tondela tinha entrado melhor na segunda parte e aproximou-se algumas vezes com perigo à baliza de Vaná, mas sem sucesso. Do outro lado, Fábio Martins não esteve com meias medidas e sacou (mais) um coelho da cartola. Com espaço, o extremo famalicense olhou para a baliza e rematou em jeito para o poste mais distante. Um golaço que dá asas ao sonho europeu do Famalicão.

OUTROS DESTAQUES

Jonathan Toro

Um dos melhores do Tondela esta tarde. A jogar no lado direito do ataque da formação de Natxo González, o hondurenho emprestou sempre vivacidade ao ataque da sua equipa. Esteve em alguns dos lances mais perigosos dos beirões e, mesmo defensivamente, foi sempre uma «carraça» na luta pela bola.

Babacar Niasse

103 jogos depois, Claúdio Ramos não esteve na baliza do Tondela para um jogo da Liga. Foi chamado à titularidade o estreante guarda-redes de 23 anos e sai com nota positiva. Exibição muito segura e praticamente imaculada de Niasse, que ainda brilhou para a defesa da tarde, ao parar com um grande voo um livre de Diogo Gonçalves.

Ivo Pinto

Jogo muito competente do lateral-direito. Ofensivamente não se aventurou muito, mas defensivamente cumpriu – e bem. Deu o corpo às balas por diversas vezes e foi peça chave para Vaná acabar os 90 minutos com o registo imaculado.