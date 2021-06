O Moreirense anunciou esta terça-feira a continuidade de Fábio Pacheco no clube. O médio de 33 anos renovou contrato por mais duas temporadas e continuará ao serviço do emblema minhoto.



Fábio chegou em 2018 a Moreira, proveniente do Marítimo, e em três temporadas fez 88 jogos e marcou um golo. O clube chama-lhe «o rei dos desarmes».

Formado no Paços de Ferreira, Fábio Pacheco jogou ainda no Rebordosa, Oliveirense, Tondela e Vitória de Setúbal.

O Moreirense será treinado por João Henriques na próxima temporada, depois da saída de Vasco Seabra. O novo diretor desportivo é Luís Guimarães.