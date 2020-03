Sérgio Conceição convocou 21 jogadores para a partida nos Açores, frente ao Santa Clara, desta segunda-feira. `



Na convocatória do técnico portista destaque para a presença de Fábio Silva, jovem avançado que cumpriu os últimos dois jogos pela equipa B, e para a ausência de Zé Luís. O avançado cabo-verdiano tem uma mialgia de esforço na face posterior da coxa esquerda, segundo o boletim clínicos do dragões, e fica de fora da partida da 23.ª ronda.



Nota ainda para Danilo. O internacional português não esteve no banco nos dois encontros anteriores frente a Bayer Leverkusen e Portimonense.



Convocados:



Guarda-redes: Marchesín, Diogo Costa e Mouhamed Mbaye;



Defesas: Pepe, Diogo Leite, Marcano, Mbemba, Wilson Manafá e Alex Telles;



Médios: Danilo, Uribe, Sérgio Oliveira, Loum, Otávio, Romário Baró, Tecatito Corona e Nakajima;



Avançados: Marega, Soares, Aboubakar e Fábio Silva.