Fábio Veríssimo é o árbitro do Casa Pia-Torreense, jogo da segunda mão do play-off da I Liga/II Liga, confirmou a Federação Portuguesa de Futebol (FPF), numa nota informativa desta tarde, no seu site.

Veríssimo, de 43 anos, vai ser auxiliado por Pedro Martins e Hugo Marques. O quarto árbitro é Diogo Rosa. No vídeo-árbitro estará Luís Ferreira, assistido por Valdemar Maia.

O jogo está marcado para as 20 horas de quinta-feira, em Rio Maior, casa emprestada do Casa Pia.

Na primeira mão, em Torres Vedras, houve empate sem golos.

Esta época, Fábio Veríssimo já apitou dois jogos de cada equipa: esteve no Casa Pia-Moreirense (1-1), no Casa Pia-Sp. Braga (0-1), no Marítimo-Torreense (2-0) e no Torreense-UD Oliveirense (3-2).