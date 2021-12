FIGURA: Fahd Moufi

Na primeira parte, nenhum elemento do Portimonense esteve a bom nível, mas se houve capacidade para responder no segundo tempo muito se deveu ao lateral marroquino. Moufi tirou vários cruzamentos no corredor direito e podia ter sido coroado herói do jogo quando, aos 85 minutos, rematou a centímetros da baliza do Arouca. Uma verdadeira locomotiva!

MOMENTO: toca o despertador algarvio (71min)

Esta foi uma tarde desinspirada para os homens de Paulo Sérgio, que só despertaram a meio da segunda parte. Após o golo do Arouca, a equipa demorou a reagir, mas quando chegou o golo de Luquinha, os algarvios tomaram conta do jogo. Ainda assim, já não foram a tempo de conquistar os três pontos.

OUTROS DESTAQUES

João Basso

Esteve em bom plano quer a defender, quer a atacar. Na primeira parte, somou um par de ocasiões, com dois remates na sequência de pontapés de canto travados por Samuel. Com apenas 24 anos e se conseguir manter este nível regularmente, poderá significar um bom encaixe para o Arouca.

Bukia

Quando esteve em foco foi sempre por bons motivos. Aliou a velocidade ao drible e até esteve perto de marcar na reta final do encontro, depois de um excelente trabalho sobre um defesa adversário (82min).

Luquinha

Paulo Sérgio mexeu bem na equipa e Luquinha é prova disso mesmo. Lançado ao intervalo, cedo procurou agitar o jogo, perfurando em zonas interiores, embora nem sempre pudesse contar com a melhor definição dos colegas. Foi rápido a reagir no lance do golo.