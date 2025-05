A Liga portuguesa tem a maior média de faltas assinaladas por jogo no top-10 dos campeonatos europeus, segundo um estudo realizado pelo CIES (Observatório do Futebol).

Portugal lidera este ranking, com 25.1 faltas assinaladas por jogo esta temporada.

A Liga italiana (23.1) e a Liga turca (22.3) completam o pódio, em segundo e terceiro lugar, respetivamente. Os neerlandeses concluem o top-10, com 18.7 faltas assinaladas por partida.

Fouls per 90', top 🔟 leagues in #UEFA rankings 🖐️ as per exclusive @impect_official data 📊

🥇 #PrimeiraLiga 🇵🇹 25.1

🥈 #SerieA 🇮🇹 23.1

🥉 #SuperLig 🇹🇷 22.3

...

8⃣ #Bundesliga 🇩🇪 19.5

9⃣ #ProLeague 🇧🇪 19.4

🔟 #Eredivisie 🇳🇱 18.7 pic.twitter.com/OKBbOJ9d1o