Fábio Martins tem sido um dos jogadores do futebol português que mais se tem expressado em relação a algumas polémicas, e voltou a fazê-lo esta quinta-feira.

Na resposta a um post nas redes sociais a condenar as ameaças que Nuno Santos tem recebido, depois de ter sido expulso com o Benfica, o extremo do Famalicão mostrou-se agastado com os ataques aos jogadores de futebol.

«A maior doença em Portugal não é o covid-19, chama-se clubite aguda. E o pior é que esta não tem nem nunca terá uma cura. Não há comentários para o que um jogador de futebol tem de aturar», escreveu Fábio Martins.

«É por isso que os que podem saem daqui o mais rápido que conseguem. E bem», pode ler-se ainda na publicação do jogador português.