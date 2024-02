O Famalicão-Sporting foi adiado para as 19h00 e, enquanto se aguardava pelo apito inicial, houve confrontos entre adeptos no exterior do estádio.

Um grupo de adeptos que estava numa esplanada entrou em desacatos com outro grupo, tendo sido arremessadas garrafas e cadeiras, além de terem existido outras agressões físicas.

Um adepto ficou caído no chão, aparentemente inconsciente e teve de ser assistido pelas equipas médicas presentes no local. Verificaram-se ainda danos materiais, nomeadamente carros com vidros partidos.

A Unidade Especial de Polícia interveio também para impedir que as cenas de violência escalassem. Estas autoridades, diga-se, não estão relacionadas com os agentes que fazem a segurança no interior do estádio. Dos 15 efetivos escalados para essa tarefa, 13 meteram baixa, o que levou a que o pontapé de saída do jogo fosse adiado uma hora.