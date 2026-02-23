Na sala de imprensa, Álvaro Pacheco, disse que faltou ser mais eficácia na hora de atirar à baliza. O técnico do Casa Pia tem a convicção que um golo iria relançar o desafio.

O que falhou hoje para não conseguir sair daqui com pontos?

Não fomos capazes de finalizar e fazer um golo. Se fizéssemos um golo o jogo ia mudar radicalmente. Na primeira parte, entrámos bem, criámos algumas situações, mas estava a faltar sermos mais pacientes com bola. No processo defensivo não estávamos a deixar criar e estávamos a controlar bem, a equipa estava confortável. Acabámos por sofrer um golo num erro nosso, numa saída de bola nossa e a equipa acabou por perder o controlo. Na segunda parte, a equipa esteve completamente diferente, tivemos algumas situações em que podíamos ter marcado. Quando estamos a jogar contra uma equipa que luta por objetivos diferentes e que tem jogadores de qualidade, acabou por marcar o segundo golo de forma injusta. Hoje não fomos felizes, queríamos continuar esta senda de pontuar. O adversário é muito forte, tem dinâmicas que já vêm do ano passado e chegar aqui e fazer o jogo que fizemos, deixa-me orgulhoso.

Foi difícil de parar Gil Dias?

Na primeira parte isso foi sempre controlado. No primeiro golo, fomos nós que perdemos a bola. Estivemos muito bem a controlar o Gil Dias e mesmo quando conseguiu cruzar os nossos centrais estiveram muito bem. No nosso melhor período, empurramos o Famalicão lá para trás e se fizessemos um golo, a equipa ia crescer e se calhar podíamos conseguir conquistar a vitória.