Armando Evangelista, treinador do Famalicão, na sala de imprensa, após igualdade (2-2) frente ao Portimonense:

«Hoje as incidências do jogo estiveram todas contra o Famalicão. Assistimos a um bom espetáculo, onde foi notório que as duas equipas queriam ter ganho. Tenho de estar satisfeito com o que os meus jogadores conseguiram fazer e não posso esquecer os dois jogos que a equipa teve, um no Dragão e outro com o Sporting. Hoje, com este calor, com menos um, a equipa esteve muito bem. Não estou satisfeito com o empate, mas devido a estas incidências., tenho de estar satisfeito.

É complicado porque sofremos um golo aos sete minutos. Criámos duas ou três oportunidades e não conseguimos. Tivemos a expulsão, falhamos um penalti e na segunda parte tivemos uma alma fantástica. Conseguimos dar a volta ao resultado e acabámos por ter mais um penálti contra.

Há um trabalho feito, mas não foi só hoje. Este trabalho, de ter a equipa com uma luta imensa, é um trabalho que demora. Mas isto é o trabalho do treinador, mas há toda uma estrutura que trabalha para isso mesmo. Espero que esta atitude seja para manter até ao final.

[ausência de Mihaj] Temos tido sempre dois centrais, hoje precisámos do Topic e do Gustavo [Assunção] que fizeram muito bem esse trabalho, de forma exemplar. Foram uns centrais fantásticos, desempenharam um trabalho fantástico, com muito querer, por isso não estava o Mihaj, estavam outros».