Justin de Haas marcou o golo solitário que deu a vitória ao Famalicão e levou justiça ao marcador. A formação famalicense dominou em toda a linha e, mesmo em inferioridade numérica, conseguiu chegar ao triunfo. A equipa de Hugo Oliveira assume a liderança do campeonato até ao final do clássico e continua sem sofrer qualquer golo no campeonato.

O AVS, por seu turno, quase não existiu na primeira metade e, nem com a expulsão de Leo Realpe nos minhotos, conseguiu marcar. Continua com apenas um ponto e a demonstrar um futebol muito pobre, apostando quase sempre num jogo vertical.

José Mota, depois do castigo cumprido e já sentado no banco de suplentes, apostou no onze que foi buscar um precioso ponto a Braga. Já Hugo Oliveira mudou três depois do empate caseiro com o Gil Vicente. Por lesão, saíram Rafa Soares e Van de Looi e entraram Pedro Bondo e Marcos Peña. Por opção, Pedro Santos assumiu a titularidade no lugar de Gil Dias.

Os famalicenses dominaram quase por completo a primeira metade, contudo a formação minhota mostrava muita cerimónia na hora de atirar à baliza. O avançado Elisor foi o que mais tentou, mas ou errou o alvo ou Simão Berteli não permitiu abrir o marcador. Gustavo Sá, Pedro Santos e Rodrigo Pinheiro também ficaram perto de marcar, contudo o destino foi o mesmo.

A equipa da Vila das Aves só depois da meia hora de jogo é que conseguiu passar do meio-campo com algum perigo. Numa insistência de Tunde pela direita, Rafael Barbosa apareceu a cruzar para Diego Duarte cabecear ao lado. Muito pouco para uma equipa que tanto precisa de pontos.

A toada manteve-se na segunda metade, no entanto, a face do jogo mudou ao minuto 56, altura em que Leo Realpe, imprudente, teve uma entrada perigosa e viu o segundo cartão amarelo, com a consequente expulsão. O emblema de Santo Tirso passou a ter mais bola, mas continuava a apostar num jogo vertical, facilitando a vida forasteira.

O Famalicão não deixou de espreitar o ataque e acabou por chegar à vantagem. Após canto batido à direita por Sorriso, Justin de Haas subiu o a terceiro piso e cabeceou para o fundo das redes. Imperial nas alturas a fazer o golo do triunfo. O AVS apostou tudo no ataque, José Mota colocou dois pontas de lança, mas pouco ou nada mudou: jogo direto contra um Famalicão com um bloco baixo, facilitou a vida à formação minhota, que conquistou um precioso triunfo.

FIGURA: Justin de Haas (Famalicão)

Imperial a defender, imperial a atacar. Justin de Haas esteve intransponível na defesa - os famalicenses continuam sem sofrer golos na Liga - e ainda foi ao ataque marcar o golo que valeram três preciosos pontos ao Famalicão. O central, após canto, saltou mais alto do que toda a gente e cabeceou para o fundo das redes. Excelente testada a valer a vitória.

O MOMENTO: Expulsão de Leo Realpe

Mudou a face do jogo. O Famalicão dominou quase por completo até ao minuto 56, altura em que Leo Realpe foi expulso. O central teve uma entrada imprudente a acabou por ver o segundo amarelo e ser expulso. A partir daqui, o emblema da Vila das Aves começou a ter mais bola e a conseguir chegar com mais perigo à baliza famalicense.

POSITIVO: Defesa de Carevic aos 90+8

Os famalicenses ansiavam pelo fim do encontro para poder festejar o triunfo. Quase oito minutos para lá dos 90, Berteli bateu um livre para a área, ninguém desviou de cabeça e a bola sobrou para Tunde, que tinha tudo para fazer o empate. No entanto, Carevic com uma fantástica mancha evitou o golo.