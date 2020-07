O treinador do Famalicão, João Pedro Sousa, garantiu que a sua equipa vai entrar em campo frente ao Benfica, na quinta-feira, «com a ambição no máximo».

O técnico de 48 anos reconhece o poderio do adversário, mas diz que o emblema famalicense só pensa em lutar pelos três pontos.

«Contamos com um Benfica forte. Estamos a falar de um clube que recusa qualquer resultado que não seja a vitória, seja em que campo for e em que competição for. Agora, o Famalicão também recusa qualquer coisa que não seja lutar pela vitória», começou por dizer, citado pela Lusa.

«Sabemos que vamos encontrar uma equipa forte, independentemente do que se passou no passado recente. Estamos preparados para uma equipa que vai tentar a vitória, mas nós com o nosso jogo estamos preparados para lutar pela vitória e conquistar os três pontos», acrescentou.

João Pedro Sousa garante ainda que o Famalicão não mudará a sua forma de jogar: «Não vamos encontrar um Famalicão diferente do que tem sido. A forma de jogar vai ser a mesma. Sabemos que temos um adversário que vai tentar anular o que tentamos fazer em todos os jogos. É uma equipa que sabemos que nos conhece bem, e o Famalicão conhece perfeitamente o Benfica. Será competitivo, aberto, duas equipas que querem ganhar, mas o Famalicão será igual a si próprio.»

O Famalicão-Benfica, da 30.ª jornada da Liga, joga-se esta quinta-feira, a partir das 21h30. Em caso de derrota, os encarnados podem ver o FC Porto festejar já o título, caso os dragões vençam antes o Tondela.