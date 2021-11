Para além de Simon Banza, que igualou os portistas Taremi e Luis Díaz no topo da lista de melhores marcadores, com o «bis» no Bessa, há outro nome a destacar claramente na goleada do Famalicão ao Boavista: Pedro Brazão.

O médio ofensivo abriu a contagem logo ao terceiro minuto, estreando-se assim a marcar na Liga. Mas não ficou por aí: fez também a assistência para um dos golos de Banza, com um fantástico passe com a cara virada para o lado oposto.

Pormenor de classe de um jogador de apenas 18 anos, de regresso ao país natal.

«Comecei a jogar no Damaiense e depois fui para o Sporting. Mais tarde, por motivos familiares, fui viver para França. Comecei a jogar num clube da cidade de Marselha, onde vivia, mas depois surgiram os convites de vários clubes. Fiz alguns testes em alguns clubes e optei por jogar ir para o Nice», explicava Pedro Brazão em 2018, durante um estágio da seleção de sub-16.

O médio ofensivo foi “descoberto” cedo pela estrutura da Federação Portuguesa de Futebol. Começou a ser chamado para as seleções nacionais um ano antes da estreia pela equipa principal do Nice, que surgiu quando tinha apenas 16 anos. Foi lançado por Patrick Vieira a 20 de abril de 2019, numa vitória sobre o Caen. Pedro Brazão tornou-se então o mais jovem português de sempre a jogar numa das cinco principais ligas europeias.

As oportunidades na equipa principal do Nice ficaram por aí, no entanto. O jogador português andou pela equipa B, mas na época passada foi emprestado ao Lausanne, da Liga suíça. Fez apenas um golo, mas teve a oportunidade de jogar regularmente.

No último verão surgiu a oportunidade de regressar a Portugal, com contrato válido com o Famalicão até 2026.

«Estou muito contente por regressar a Portugal e muito honrado por poder fazê-lo através de um clube como o Famalicão. As últimas épocas têm demonstrado que este é um clube muito capacitado na valorização de jovens jogadores. Pretendo cimentar-me no futebol português e o Famalicão é o ideal para poder demonstrar todo o meu valor», disse então.

A adaptação tem sido gradual, até porque a época não começou muito bem para a equipa de Ivo Vieira, mas Pedro Brazão começa a dar nas vistas. Um jogador tecnicamente evoluído, que define bem no último terço, capaz de jogar tanto no corredor central, nas costas de um avançado, ou a partir de uma ala.

«Gosto de fintar, de provocar o um contra um. Sinto-me confortável a jogar no meio campo, como número dez, ou no lado direito. Identifico-me com jogadores mais tecnicistas. O jogador que gosto mais de ver jogar é o Cristiano Ronaldo. Também gosto do Neymar e do Messi», dizia em 2018.

Com apenas 18 anos é um jovem talento a seguir com muita atenção na Liga.