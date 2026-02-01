César Peixoto afirmou na sala de imprensa que o triunfo do Gil Vicente não merece contestação. O treinador lembrou que já antes da expulsão a equipa estava melhor e que tem uma equipa com fome de fazer melhor jogo a jogo.

Análise ao jogo

Sabíamos que ia ser um jogo difícil contra uma boa equipa. Abordamos o jogo da melhor forma e mesmo quando estava 11 para 11 fomos a melhor equipa. Tivemos mais capacidade de gerir o jogo e em 90 minutos o Famalicão não tem um remate enquadrado. Depois da expulsão ficou mais fácil porque soubemos lidar com isso. A equipa esteve sempre bem e depois a malta que entrou do banco entrou com a atitude certa. Fomos uma verdadeira equipa e quando às vezes há uma expulsão é perigoso. Pedi-lhes cabeça fria, mas coração quente. Só vale três pontos, mas fazer um jogo destes com o Famalicão.

Posição do Santi no jogo

É um jogador muito importante para nós, quer com bola, quer sem bola. Ele salta bem na pressão e é agressivo. Pedi à equipa muita organização. O Santi fez um bom jogo, mas o Carlos também. A equipa identificou bem o jogo e a equipa vale pelo seu todo, acho que tem provado isso ao longo do campeonato. Quando está 1-0 nós queremos o dois e quando está dois queremos o três e o quatro. Anularam-nos dois golos quando estava 11 para 11, fizemos cinco golos, por isso fomos melhor a 90 minutos.

Titularidade de Carlos Eduardo

Os avançados vivem de golos. O Gustavo foi titular sete jogos e não marcou e hoje saiu do banco e fez dois golos. O Carlos Eduardo começou a dar sinais de que começava a perceber a nossa ideia. Ele regressou contra o Sporting, mas depois ressentiu-se da lesão., Fez um bom jogo, trabalhou muito e não teve a oportunidade de fazer golo. Feliz o treinador que tem esta dor de cabeça. Temos de dar tempo ao Héctor, o Varela é importante para ele, é a primeira experiência na I Liga e hoje conseguiu encontrar o golo. Tenho um plantel muito completo. Sabe bem estes três pontos perante um adversário como o Famalicão.

Com resultados destes, é altura de querer mais?

Não vamos ganhar 5-0 em todos os jogos e os adeptos têm de perceber isso. O primeiro objetivo está conseguido. Temos mais dois pontos do que na primeira volta e os objetivos que temos internamente, porque no futebol tudo muda muito rápido, acreditamos e pensámos jogo a jogo. O que a equipa demonstra em todos os jogos é que a equipa quer lutar sempre pelos três pontos.