Declarações de César Peixoto, treinador do Moreirense, na sala de imprensa do parque de Jogos Comendador Joaquim de Almeida Freitas, após o empate sem golos frente ao Famalicão:

«Continuamos sem perder em casa, que é importante para nós. Tínhamos a premissa de não sofrer, ficámos com a baliza zeros. Não foi um jogo tão aberto como poderia ter sido. Tentámos lutar pelos três pontos, mas sabíamos que pela frente tínhamos um Famalicão confiante, com muita qualidade individual e coletiva. Na segunda parte crescemos um pouco, o Famalicão tem dois golos anulados que, na minha opinião, parecem ser bem anulados, o empate ajusta-se».

[O que faltou?] «Faltaram melhores tomadas de decisão, ser mais incisivos para conseguir criar mais situações. Principalmente na segunda parte fomos criando algumas situações, mas não concretizámos. Foi um empate ajustado entre duas equipas que queriam vencer. Queríamos o triunfo, não conseguimos, mas fomos competitivos os noventa minutos, fomos compactos e coesos, este jogo tem muita coisa de bom, não sofremos golos e continuamos sem perder em casa».

[Dupla de meio campo, sem Ofori] «Acho que fizeram um bom jogo, fiquei um bocado receoso quando o Sidnei viu o amarelo na primeira parte, mas fique satisfeito, temos o Liberato lesionado, o Ofori está em dúvida, não sei se na próxima semana poderá ir a jogo. Temos outro tipo de soluções, estou satisfeito com o rendimento do Rúben e do Sidnei. Fizeram um bom jogo, voltámos ao nosso registo, que era importante depois da segunda parte frente do Casa Pia».