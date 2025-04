Declarações do treinador do Famalicão, Hugo Oliveira, na conferência de imprensa, após a derrota por 2-1 ante o FC Porto, em jogo da 30.ª jornada da Liga:

«Demos algum tempo de avanço ao adversário, entrámos no jogo tarde, não com a nossa forma de estar habitual e com as nossas ideias, de uma equipa pressionante, que quer apertar o adversário no início da construção. Permitimos ao adversário começar a ganhar. É verdade que corrigimos, libertámo-nos, fomos para o jogo mais com as nossas ideias, mais pressionantes, a meter as nossas ideias no jogo e mais próximos de criar problemas ao adversário.»

«Chegámos à parte final dentro do jogo, podíamos ter feito um pouco mais, com um pouco mais de objetividade no momento da finalização, podíamos ter saído daqui com um pouco mais. Deixa-me frustração o facto de termos dado avanço ao adversário. Somos uma equipa corajosa e mostrámos isso, principalmente na segunda parte, chegando ao fim do jogo com o FC Porto a querer que o jogo acabasse, com os adeptos a querer que o jogo acabasse e mais pessoas a querer que o jogo acabasse, porque nem descontos de descontos tivemos, quando houve uma expulsão, uma lesão. Podíamos ter jogado um pouco mais.»

[Substituições a um quarto de hora do fim:] «Nós somos uma equipa pressionante e o nosso momento de jogo começa, não só no momento ofensivo, mas também no defensivo. Precisávamos de energia, quisemos refrescar no momento da pressão. O Pedro [Bondo] iria dar mais profundidade na ala esquerda, o Gil [Dias] com os movimentos interiores. Acabámos com dois avançados na última linha do FC Porto, é verdade que em momento de definição e cruzamento podíamos ter sido mais acutilantes e objetivos. Foi desbloqueado pelo talento de um jogador que tem muito para fazer, mas também já faz muito neste FC Porto. Também somos um clube que acredita muito no talento do jogador, agregado nos princípios coletivos. Também tivemos jogadores que mostraram o seu talento. Não vai mudar nada com este resultado. Olhar para o futuro, trabalhar e desenvolver.»