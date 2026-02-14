O Famalicão desloca-se este domingo Alvalade (20h30), para defrontar o Sporting, na 22.ª jornada da Liga. O treinador Hugo Oliveira espera «um jogo difícil» e deixa elogios aos leões, que considera terem «talento e alternativas» ao castigado Luis Suárez.

Jogo complicado em Alvalade

«Vai ser um jogo difícil para nós, em casa do campeão nacional, uma equipa muito boa, que está a fazer um belíssimo campeonato e que está a lutar pelo título com naturalidade, pela qualidade do processo e dos seus intérpretes.»

Luta pelo título «não preocupa minimamente» os famalicenses

«Aquilo que nos preocupa é usar mais um jogo para continuar o nosso desenvolvimento. É mais uma oportunidade para colocarmos o nosso jogo em campo e lutar pelos três pontos, com as nossas ideias, talento, humildade e ambição de tirar pontos, se possível três, em todos os jogos.»

Elogios de Rui Borges

«O campeonato que estamos a fazer é positivo e tem de haver elogios para quem estiver atento à nossa forma de estar e ao desenvolvimento da equipa. Mas queremos mais pontos, melhores jogos, e é para isso que trabalhamos todos os dias.»

Ausência de Luis Suárez

«Um clube que luta para ser campeão tem sempre plantéis ricos, com muito talento e alternativas. Com ou sem Suárez, o Sporting será fortíssimo. Quem jogar dará uma grande resposta.»

Sporting vai exigir capacidade de sofrimento e coragem

«Sabemos que vamos ter de lidar com dificuldades, sofrer, mas também ter coragem para jogar o nosso jogo e tentar dar uma alegria aos adeptos, estejam no estádio ou em casa.»

Rodrigo Pinheiro ainda de fora e indecisões quanto ao onze

«Jogue quem jogar, não vamos fugir daquilo que somos. Este Famalicão procura ser fiel aos seus princípios, com ambição de ganhar, ideia ofensiva e aposta na juventude.»