«Com ou sem Suárez, o Sporting será fortíssimo»
Hugo Oliveira deixa muitos elogios aos leões, mas espera «lutar pelos três pontos» em Alvalade
O Famalicão desloca-se este domingo Alvalade (20h30), para defrontar o Sporting, na 22.ª jornada da Liga. O treinador Hugo Oliveira espera «um jogo difícil» e deixa elogios aos leões, que considera terem «talento e alternativas» ao castigado Luis Suárez.
Jogo complicado em Alvalade
«Vai ser um jogo difícil para nós, em casa do campeão nacional, uma equipa muito boa, que está a fazer um belíssimo campeonato e que está a lutar pelo título com naturalidade, pela qualidade do processo e dos seus intérpretes.»
Luta pelo título «não preocupa minimamente» os famalicenses
«Aquilo que nos preocupa é usar mais um jogo para continuar o nosso desenvolvimento. É mais uma oportunidade para colocarmos o nosso jogo em campo e lutar pelos três pontos, com as nossas ideias, talento, humildade e ambição de tirar pontos, se possível três, em todos os jogos.»
Elogios de Rui Borges
«O campeonato que estamos a fazer é positivo e tem de haver elogios para quem estiver atento à nossa forma de estar e ao desenvolvimento da equipa. Mas queremos mais pontos, melhores jogos, e é para isso que trabalhamos todos os dias.»
Ausência de Luis Suárez
«Um clube que luta para ser campeão tem sempre plantéis ricos, com muito talento e alternativas. Com ou sem Suárez, o Sporting será fortíssimo. Quem jogar dará uma grande resposta.»
Sporting vai exigir capacidade de sofrimento e coragem
«Sabemos que vamos ter de lidar com dificuldades, sofrer, mas também ter coragem para jogar o nosso jogo e tentar dar uma alegria aos adeptos, estejam no estádio ou em casa.»
Rodrigo Pinheiro ainda de fora e indecisões quanto ao onze
«Jogue quem jogar, não vamos fugir daquilo que somos. Este Famalicão procura ser fiel aos seus princípios, com ambição de ganhar, ideia ofensiva e aposta na juventude.»