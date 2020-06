Sérgio Conceição, treinador do FC Porto, considerou que o golo no reinício da segunda parte quebrou a dinâmica dos dragões e reiterou que o campeonato até ao final vai ser «contra tudo e contra todos».



«Começámos bem a segunda parte. Do nada, surgiu o golo do Famalicão que dá alento enorme à equipa adversário. Não devia, mas conseguiu quebrar a nossa dinâmica em termos ofensivos. A partir daí, houve outro jogo. Empatámos e ainda podíamos ter empatado no final com um penálti que há sobre o Aboubakar. Não me quero desculpar, já estamos habituados. Vamos continuar assim até ao final contra tudo e contra todos. Não é um slogan de inferioridade, mas sinto que é difícil. Tenho curiosidade para ver o tempo útil de jogo desta partida», referiu, na sala de imprensa.



«Uma equipa que quer ser campeã tem de ter carácter e personalidade. Nesse momento temos de ser verdadeiramente competitivos. Quando não estamos tão bem, é preciso discernimento, inteligência e saber como ferir o adversário e isso não aconteceu», acrescentou.



Nota: Por dificuldades técnicas de som e perante as dificuldades em aceder à sala de imprensa, não foi possível ouvir o treinador do Famalicão João Pedro Sousa.