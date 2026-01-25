Na sala de imprensa, Cristiano Bacci disse que foi um jogo com duas partes distintas. O técnico do Tondela disse que não gostou da equipa depois do segundo golo sofrido.

O que falhou neste encontro?

Jogo com duas partes distintas e é difícil encontrar palavras porque entrámos melhor. Na primeira parte, se alguma equipa merecia marcar, éramos nós. A forma como sofremos o primeiro golo foi estranho. Depois, o segundo golo foi o que nos cortou as pernas e deitou a nossa confiança abaixo. Começámos a perder a pressão e na segunda parte quis reforçar o ataque.

Os adeptos protestaram. Que palavra tem para eles?

É a mesma mensagem que tenho para os jogadores. Na nossa equipa nunca falta atitude. Não gostei da segunda parte, principalmente depois do segundo golo, e se não mostrarmos reação, é normal que os adeptos não gostem. Depois do segundo golo, não estivemos bem.