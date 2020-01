O Boavista recebe o Famalicão com oito pontos de atraso e a certeza de que há ainda muito a adquirir no que diz respeito às ideias de Daniel Ramos. O sucessor de Daniel Ramos entrou com um empate frente ao Portimonense (1-1) e olha para o duelo contra a equipa-sensação como um «teste importante» ao valor atual dos axadrezados.



«O Famalicão cria muitas oportunidades, por ser uma equipa com muita largura e profundidade no seu jogo, mas devido a isso também concede espaços para que o adversário crie oportunidades», disse Daniel Ramos em conferência de imprensa.



«Temos a perfeita noção que de que temos pela frente um jogo muito exigente, contra uma equipa que está a surpreender de forma positiva pela qualidade demonstrada, pelos resultados e pelo posicionamento na tabela classificativa.»



Daniel Ramos assume que a sua equipa está «num processo de mudança» e pretende que o Boavista seja «mais tranquilo quando tem bola». «Isso não é fácil, o lado defensivo é sempre mais rápido de trabalhar.»

O Boavista-Famalicão realiza-se no sábado, às 18 horas. Carraça e Gustavo Sauer recuperaram de lesões e estão ao dispor de Daniel Ramos.