FIGURA: Luiz Júnior

Única novidade no onze inicial do Famalicão face ao jogo para a Taça da Liga ante o Estoril, o habitual titular na baliza dos famalicenses foi decisivo para o primeiro triunfo da equipa fora de portas na edição 2022/23 da I Liga. Luiz Júnior evitou o 1-1 em cima do intervalo com uma belíssima defesa ao penálti de João Teixeira e brilhou noutros momentos. Várias saídas corajosas e eficazes para afastar a bola de zonas perigosas e defesas como as que fez a João Teixeira após o penálti e a Bruno Langa antes do apito final sublinharam uma noite em grande do jovem de 21 anos.

MOMENTO: Luiz Júnior fecha a porta em Chaves (45+1m)

Numa altura do jogo muitas vezes importante para marcar, perto do intervalo, Luiz Júnior negou o 1-1 ao Desportivo de Chaves com uma grande penalidade defendida. E não foi uma defesa fácil. É que o remate de João Teixeira é bem colocado e forte, mas o brasileiro esticou-se e fechou a porta do empate ao Chaves, num lance que podia, dando golo, mudar o rumo dos acontecimentos.

OUTROS DESTAQUES:

Jhonder Cádiz: o avançado venezuelano já tinha ameaçado pouco antes e ganhou o seu segundo duelo com Paulo Vítor, inaugurando o marcador de cabeça, ao minuto 18. Podia ainda ter bisado na primeira parte, mas deixou a sua marca ao abrir caminho para o triunfo.

Paulo Vítor: apesar da derrota do Chaves, não deixou de ser, a par de Luiz Júnior, um destaque entre os postes. Jogou quase toda a primeira parte com uma touca e um curativo junto ao olho direito, mas fez várias boas defesas até ao intervalo e mostrou bravura na baliza até final.

Iván Jaime: o talento do espanhol sobressaiu ao minuto 53 com o segundo e último golo do Famalicão, que dobrou a vantagem e deu outro conforto na abordagem aos últimos 35-40 minutos de jogo. Boa exibição, que antes do jogo já tinha tido detalhes interessantes na primeira parte, com chegadas e combinações no terço ofensivo.

João Teixeira: não conseguiu concretizar o penálti que daria o empate, mas foi um dos exemplos da luta e do não desistir por parte do Chaves. Tentou remate atrás de remate e disputou os lances em prol da equipa.

Colombatto: jogo consistente e combativo do médio do Famalicão, sublinhado pela assistência para o golo de Cádiz.