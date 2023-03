Um campeonato europeu de seleções em sub-17 e outro em sub-19, um título de campeão europeu da Youth League pelo FC Porto, Diogo Queirós jogou cerca de oito minutos pelo Famalicão em 2022/23 [segundo os dados disponibilizados pela Liga]. A última vez que o defesa, formado nos dragões, foi utilizado foi em dezembro na partida da Taça da Liga contra o Torreense.



Após a vitória contra o Casa Pia, João Pedro Sousa abordou a situação do jogador de 24 anos que tarda em confirmar todo o potecial que lhe era reconhecido na formação.



«Vou ser muito honesto. Já falei com ele e não me custa partilhar isto com vocês. O caso do Diogo deixa-me desconfortável. Conheço-o há uns anos e fui responsável pela chegada dele ao Famalicão. É um excelente profissional e uma excelente pessoa, mas não tem tido oportunidades. Gosto muito do Diogo e gostava de encontrar espaço para ele pelo profissional que ele é e pelo que ele acredita que pode dar à equipa. Ele está pronto para jogar, mas eu não lhe tenho dado oportunidade», começou por explicar, na sala de imprensa do Municipal de Famalicão.



«A razão que encontro é o rendimento do Penetra, do Ricielli e do Mihaj. O Penetra era central, mas foi adaptado e começou a jogar mais no corredor. Temos três jogadores no onze inicial que podem fazer a posição de central. Começou a ficar difícil para o Diogo e ele perdeu espaço. Com o Penetra em campo, podemos colocá-lo mais por dentro e introduzir um lateral no jogo como aconteceu esta noite. Está difícil para ele. Já partilhei isto com ele, mas gostava que ele ainda jogasse este ano e tivesse rendimento. Desejo-lhe o melhor porque ele é um profissional enorme, é uma excelente pessoa e tem muita capacidade. Não lhe estou a dar oportunidades porque o rendimento dos outros está a ser muito alto», acrescentou ainda.



Diogo Queirós tem, recorde-se, contrato com o Famalicão até ao fim da temporada.