O Famalicão venceu os dois jogos realizados desde o regresso da Liga, frente a FC Porto e Gil Vicente, partindo para a 27.ª jornada na quinta posição, três pontos do Sp. Braga e do Sporting. A equipa arsenalista é precisamente o próximo adversário do Famalicão.

‘É um jogo seguramente muito difícil para nós, com um grau de dificuldade muito semelhante ao do FC Porto. O Braga é extremamente forte, com dinâmicas muito desequilibradoras e uma capacidade individual também forte. No entanto, preparámos bem o jogo, tivemos uma boa semana de trabalho e estamos preparados para tentar vence», salientou o técnico João Pedro Sousa.

O treinador do Famalicão garante que não há espaço para deslumbramento no seio da equipa: «O grupo de trabalho do Famalicão não vive sobre os resultados. Estivemos muito tempo em primeiro lugar e nunca ninguém nos viu em bicos de pés. Também estivemos seis jogos sem ganhar e ninguém nos viu em depressão.

«Não escondo que tentámos encontrar um equilíbrio, o que é certo é que a nossa média de golos sofridos baixou e tem a ver com as rotinas e o nosso trabalho. A equipa está a evoluir e vamos encontrar um ponto de equilíbrio, não deixando de marcar e de fazer o jogo ofensivo que pretendemos. Mas, por outro lado, tentámos ser mais eficazes no processo defensivo», sublinhou.

João Pedro Sousa não vai poder contar com Pedro Gonçalves e Fábio Martins. Gustavo Assunção está recuperado de lesão e o guarda-redes Rafael Defendi também pode regressar à competição: «Ele hoje, da parte da manhã, fez novo teste e certamente que vai dar negativo e conto tê-lo disponível o mais rápido possível.»

O Famalicão recebe o Sporting de Braga na sexta-feira, a partir das 21h15.