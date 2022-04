Rui Pedro Silva desvalorizou o facto de o Estoril, adversário nesta 32.ª jornada da Liga, já ter a permanência assegurada e assegurou que isso não joga a favor do Famalicão. O técnico frisou ainda que não espera facilidades para o encontro desta sexta-feira.



«Jogar sem pressão é relativo, tanto pode dar uma equipa confiante, como relaxada. Para nós, nunca será um fator importante. Sobre o Estoril, tem bom futebol, uma boa identidade, está a jogar bem e da nossa parte temos de ganhar», começou por dizer em conferência de imprensa.



O treinador dos famalicenses assumiu estar à espera «o melhor do Estoril» e manifestou a intenção de ver a sua equipa com a mesma atitude que teve na Luz diante do Benfica apesar de ter faltado «alguma coisa».

«Temos de manter a atitude, o compromisso, mas disse aos jogadores que nos faltou algo mais. Faltou-nos definição, decisão, ser mais acutilantes e ofensivos e é isso que vamos acrescentar neste jogo», disse.

Sobre as contas da manutenção, Rui Pedro Silva mostrou-se, mais uma vez, confiante.

«Acreditamos que uma vitória deixará as contas praticamente fechadas e percebemos a importância deste jogo», salientou.

O Famalicão-Estoril joga-se esta sexta-feira, às 20h15.