João Pedro Sousa previu uma «tarefa muito complexa» para o Famalicão na embate contra o Sp. Braga, da próxima segunda-feira. .

«Vamos defrontar um adversário que, coletivamente e individualmente, é muito forte, orientado por um excelente treinador. Temos a consciência de que vai ser uma tarefa muito complexa», começou por dizer o técnico do Famalicão, em conferência de imprensa.



Apesar da dificuldade do encontro, o treinador dos famalicenses reconheceu que a sua equipa «também precisa deste tipo de jogos para crescer», mostrando confiança que o grupo pode conseguir um triunfo que lhe escapa há três jornadas consecutivas.

«É bom para nós encarar um elevado grau de exigência, frente a uma boa equipa, que estou convencido que vai disputar o título com os habituais candidatos. Quando defrontamos um adversário com tanta qualidade, sabemos que nos esperam problemas que temos de resolver, mas acreditamos que estamos prontos para vencer», assumiu.

João Pedro Sousa não espera um Sporting de Braga com maior desgaste por, a meio da semana, ter tido um compromisso da Liga Europa, preferindo focar a atenção no que a sua equipa tem de fazer.

«Vamos jogar desinibidos, e mesmo sabendo que isso nem sempre garante bons resultados, não abdicamos da nossa postura de jogar sempre para ganhar», assegurou.



Com 20 jogadores novos à sua disposição, o treinador do Famalicão confessou que gostaria de ter mais pontos do que os seis somados e lembrou que a equipa ainda está a crescer.

«O ideal seria ter 15 pontos, mas, infelizmente, já perdemos vários defrontando adversários de grande qualidade. Temos consciência das dificuldades e que queremos melhorar semana após a semana. O importante é preparar a nossa equipa para, depois, arrancarmos para uma boa prestação no campeonato», referiu.

O Sp. Braga-Famalicão está agendado para as 18h45, desta segunda-feira.