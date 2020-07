O Famalicão parte em vantagem em relação ao Rio Ave para garantir o quinto lugar. No entanto, João Pedro Sousa garante que os jogadores «estão de parabéns por tudo o que já fizeram» independentemente do que aconteça na última jornada.



«Vamos ficar tristes se falharmos o quinto lugar. Se isso acontecer é porque não vencemos o jogo, mas volto a dizer não nos esquecemos do que fizemos e estes jogadores estão de parabéns pelo campeonato que fizeram. Se não correr bem, o estado de espírito vai ser igual aos dos outros jogos em que não ganhámos. Percebemos a importância que tem para o clube, para a cidade e para os adeptos e vamos lutar com todas as nossas forças», sublinhou, em conferência de imprensa.

Caso os famalicenses alcancem a qualificação para a Europa, o técnico promete festejar com os adeptos.

«A promessa é festejarmos com os nossos adeptos. Os jogadores estão de parabéns, mas não pomos um ponto final nisto. Os jogadores merecem esta prenda e sei que eles a querem dar ao clube, aos adeptos, à cidade e à história do Famalicão», acrescentou.



João Pedro Sousa comentou ainda o interesse de clubes em vários jogadores do Famalicão, considerando isso «um reflexo do que tem sido feito ao longo da época».



«É perfeitamente normal, não tenho dúvidas que há clubes importantes interessados em jogadores do Famalicão e em alguns elementos da estrutura. É o reflexo do que estamos a fazer», referiu antes de fazer um balanço da época de estreia como treinador principal.



«É difícil ser mais positiva. Começámos com um projeto arrojado, um projeto com coragem e que passou de uma folha branca do nosso presidente para um projeto que é real e que foi construído degrau a degrau, com muita cabeça e inteligência. Ao fim do ano só podemos olhar para trás e dizer que os jogadores estão de parabéns, o presidente e a estrutura também, todo o clube e os adeptos estão de parabéns.»



Por último João Pedro Sousa lembrou ainda que a equipa 53 pontos, um registo suficiente para chegar às provas da UEFA nas duas últimas temporadas.

«A época foi excecional. Temos 53 pontos e na época passada a última equipa a entrar para as competições europeias fez 52. Nas últimas épocas, com os pontos que temos hoje, estaríamos qualificados. Vamos tentar dar mais uma pincelada nesta excelente época e carimbar a qualificação para as competições europeias», concluiu.

O Famalicão desloca-se à Madeira, este sábado, às 19h00 ao mesmo tempo que o Rio Ave joga no Bessa.