Armando Evangelista, treinador do Famalicão, na sala de imprensa, após igualdade (1-1) frente ao Gil Vicente:

«Se houve algum equilíbrio no jogo, parece-me que as melhores oportunidades são do Famalicão. Temos uma do Sorriso, aos 43, que, se marca, a gestão na segunda parte era diferente. Nós quando jogámos procuramos sempre ganhar os três pontos. Se a vitória tivesse de cair para algum lado, era para o Famalicão e até as estatísticas caem para o nosso lado.

[entrada de Mario Gonzalez] Todos os jogadores fazem parte e são estratégicos. Jogando com o Mario Gonzalez mais fixo e tendo o Aranda, de forma individual a desequilibrar, e que possa servir alguém mais fixo, seria melhor. Guardámos o Rochinha para a segunda parte, um jogador mais maduro, para dar alguma tranquilidade e conforto à equipa. Isso era importante.

[ver o jogo fora do banco] Foi mais difícil estar de fora do que estar junto das quatro linhas. O que pretendemos, próximo da linha, fica mais fácil e temos um controlo maior sobre as nossas ideias. De qualquer forma, eu e a equipa técnica estamos em sintomia.

[estreia de Rafa Soares] O Rafa vai crescer com a equipa, só tem uma semana de treinos, mas fiquei satisfeito. Vai ter de crescer com os colegas e com a identificação com a ideia de jogo. Para ter tão pouco tempo junto da equipa, teve uma boa atuação e poderá crescer muito».