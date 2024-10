Armando Evangelista, treinador do Famalicão, em declarações na conferência de imprensa no Estádio dos Arcos, após o empate (1-1) com o Rio Ave, na oitava jornada da Liga:

«[Foi um bom resultado atendendo às circunstâncias?] Não tivemos a entrada que queríamos, sabíamos que vínhamos jogar a um terreno difícil, um adversário que ainda não perdeu em casa, que vinha de um resultado desfavorável. Iam ter uma entrada forte e nós não entrámos com a concentração e atitude certas para fazer frente a isso. Durante a primeira parte fomos equilibrando, começámos a ter mais chegada no último terço e tivemos felicidade nesse período, há que admitir. A segunda parte é completamente diferente, o Famalicão foi mais Famalicão, tivemos segurança com bola, oportunidades, com duas equipas a querer ganhar o número de oportunidades que houve foi notório, nenhuma das equipas estava contente com o empate. Na segunda parte fomos mais Famalicão e tivemos grande parte do domínio, mas tivemos pela frente uma equipa competente. Aceitámos o resultado pelo jogo em si. Foi o resultado mais justo face ao que fizemos na segunda parte.»

«[O que mudou na segunda parte?] Principalmente, a nossa saída de bola. Na primeira fase de construção não estávamos a acertar com a pressão a três do Rio Ave, tínhamos os laterais muito subidos, mas devíamos ter os laterais mais baixos na saída a quatro… Não estávamos a conseguir, os laterais estavam muito adiantados, não estavam a entender o que o jogo estava a pedir e foi preciso corrigir isso ao intervalo. Depois, acabámos por entrar numa segunda parte com saída de bola, jogo interior e uma chegada diferente ao último terço.»

«[A que se deveu a entrada tardia do Gustavo Sá?] Tardia porquê? O Gustavo Sá faz parte o plantel. São 26 jogadores, faz parte do plantel. Apreciamos as suas qualidades, é um jovem com um potencial tremendo, mas hoje o adversário era o Rio Ave, a estratégia passou por outro jogador e parece-me que [a entrada] não foi tardia. Foi o que me pareceu mais indicado para este jogo. O Gustavo quando entrou deu o seu contributo e muito bem.»