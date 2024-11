Armando Evangelista, treinador do Famalicão, na sala de imprensa, após vitória por 3-2 frente ao AVS:

«Quero antes de mais dar uma palavra aos nossos adeptos que foram importantes e sentimos o carinho deles. Outra para os jogadores que, depois de alguns jogos sem ganhar, mostraram frieza. Foi um bom espetáculo porque o nosso adversário contribuiu para que fosse um jogo aberto.

Acho que no geral estivemos mais por cima do jogo, em termos estatísticos não há dúvidas, e até podíamos ter fechado o jogo mais cedo. Não havia necessidade ter sofrido até ao final. Não diria que foi o nosso jogo mais bem conseguido, mas foi um bom jogo. Deveríamos ter evitado sofrer dois golos porque a equipa em termos defensivos vale mais do que sofrer dois golos.

[trocou Liimata por Rochinha, porquê?] Tem a ver com as características dos jogadores e o Liimatta consegue fazer várias posições. Da forma que estava montada a equipa do Aves, o jogo pedia um jogador deste género e pareceu ser a melhor solução para canalizar o jogo por aquele lado. Criámos algumas situações de finalização por o Liimatta tem a capacidade de jogar por dentro e por fora».