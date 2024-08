Armando Evangelista, treinador do Famalicão, na sala de imprensa, após vitória por 1-0 frente ao Boavista:

«Acabámos por ter uma entrada que podia facilitar o processo, mas não conseguindo chegar ao segundo lado e do outro lado tivemos uma equipa, com um futebol direto, que nos causou alguns problemas. Se tivéssemos chegado ao segundo golo, a abordagem seria diferente. Por vezes mais importante do que chegar ao segundo, é segurar o primeiro.

Exagerámos na saída curta, mas há que dar mérito ao que fez o adversário e mérito pelo Famalicão ter guardado a vantagem. A equipa está a crescer e temos de os deixar crescer. Estamos à terceira jornada e não está tudo feito e isto são alertas. Para a equipa técnica é procurar soluções, apesar de, defensivamente, a equipa esteve bem.

O Boavista teve mérito porque a análise que fez à nossa equipa identificou pontos onde fomos fortes em jogos anteriores e soube travar isso. Tivemos foi pouca paciência em procurar os espaços que o Boavista estava a dar. Jogamos bola no pé quando o jogo pedia passes de rotura e fizemos isso bem no início de jogo. São aspetos que temos de retificar, mas estou tranquilo em relação a isso.

Não vamos tirar valor aquilo que o adversário nos obrigou a fazer. Soubemos lidar com as dificuldades que o Boavista nos criou e nunca entrámos em pânico. E, tanto assim é, nós quisemos sair sempre em futebol curto. Não entrando em pânico estamos mais perto de jogar melhor.

[tem medo que a equipa se deslumbre?] Temos de ter alguma atenção ao deslumbramento. Fico contente por proporcionar essa felicidade aos adeptos porque nos vão dar mais energia que vem de fora. Temos de ter atenção porque estamos a falar de um plantel jovem e é fácil se deslumbrar quando as coisas correm desta forma. É preciso cuidado quando estamos a lidar com tanta juventude».