Armando Evangelista, treinador do Famalicão, na sala de imprensa, após vitória por 3-2 frente ao Vizela:

«Era importante no meu primeiro jogo em Famalicão acabar o jogo com uma vitória porque é importante trazer a massa adepta para o nosso lado. Queremos fazer do nosso estádio uma fortaleza. Foi a primeira vez esta época que conseguimos duas vitórias seguidas.

Quem fez um ajuste ao jogo do Vizela foi o Famalicão porque estávamos a dar algum espaço a um dos avançados e corrigimos isso na segunda parte. Em todo o jogo acabámos por ter mais duas, três, quatro, cinco ocasiões para matar o jogo. Mas do outro lado estava uma equipa a fazer pela vida e pela necessidade de somar pontos.

Ao intervalo disse que o jogo não estava fechado, mas foi importante como reagimos ao empate. Nem sempre da melhor forma, mas só desta forma é que conseguíamos levar três pontos deste jogo.

[a equipa tem bases para um projeto europeu?] Estou cá há 15 dias e o que estamos a tentar transmitir está a ser bem aceite. Sinto uma equipa alegre e a crescer. Basta olhar para os últimos anos e ver o crescimento do Famalicão. Isso é mais do que evidente e o que o Famalicão tem crescido em todos os aspetos, acredito que no futuro vai olhar para os lugares de cima.

[exibição de Chiquinho] Não é só trabalho da equipa técnica. É um trabalho do clube que está a fazer com que estes jogadores acreditem no que estão a fazer e no seu potencial O Chiquinho sabe que tem potencial, pode fazer mais do que está a fazer e a nós só nos resta dar ferramentas para que as suas qualidades sejam evidenciadas. A eles e a todos os outros».