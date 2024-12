Armando Evangelista está de saída do comando técnico do Famalicão e com a mesma perto de ser anunciada, os famalicenses já estão no mercado atrás do novo treinador e, sabe o Maisfutebol, tem negociações em andamento com Daniel Sousa.

Sem clube desde que deixou o comando do Sp. Braga, em agosto, ao fim de quatro jogos oficiais, Daniel é o favorito da SAD famalicense, que, por sua vez, tem pressa para definir o acordo.

Aos 40 anos, Daniel Sousa, recorde-se, foi durante uma década membro da equipa técnica de André Villas-Boas. Começou a carreira a solo em 2022/23 no Gil Vicente e, na época seguinte, dirigiu o Arouca.